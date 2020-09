Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Kelsterbach-Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht vom 17.09.2020

Kelsterbach (ots)

Am 17.09.2020 ereignete sich gegen 15:25 Uhr in Kelsterbach auf der Mainstraße in Höhe Hausnummer 11 bzw. gegenüber der Kelsterbar ein Verkehrsunfall. Hierbei befuhr der Verursacher die Mainstraße vom Oberdorf kommend in Richtung Friedhof, prallte am Ende einer leichten Rechtskurve in den am Straßenrand geparkten Pkw BMW 5er der Geschädigten und verursacht nicht unerheblichen Sachschaden. Der Verursacher verlor hierbei sein vorderes Kennzeichen, setzte unvermittelt zurück und floh mit dem beschädigten Pkw in Richtung Frankfurt. Der Verursacher Pkw ist ein VW Golf Baujahr 2001 in blau und müsste im Bereich der Fahrzeugfront rechts beschädigt gewesen sein.

Gesucht werden weitere Zeugen, welche ggf. Angaben zum Fahrzeugführer machen können. Diese werden gebeten sich unter Nennung der Vorgangsnummer VU/1028192/2020 auf der Kelsterbacher Polizeistation oder jeder anderen hessischen Polizeidienststelle zu melden.

