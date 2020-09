Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Kratzer auf der gesamten Fahrerseite

Zeugen nach Sachbeschädigungen gesucht

Raunheim (ots)

Auf mindestens zwei Autos hatte es ein bislang noch unbekannter Täter in der Nacht zum Samstag (19.09.) abgesehen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Vermutlich im Schutze der Dunkelheit zogen die Kriminellen mit einem spitzen Gegenstand über den Lack auf der Fahrerseite der beiden Fahrzeuge. Diese waren in der Wilhelm-Leuschner-Straße abgestellt. Die erste Beschädigung wurde gegen 10.45 Uhr am Samstag festgestellt und die Polizei verständigt. Zeugen, die verdächtige Personen in diesem Zusammenhang bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 mit der Ermittlungsgruppe der Polizei in Rüsselsheim in Verbindung zu setzen.

