Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Fahrt endet in Hauswand

Alkoholtest ergibt 1,92 Promille

Groß-Gerau (ots)

Ein 24 Jahre alter Mann ist am späten Samstagabend (19.09.) frontal in eine Hanswand gefahren. Der Fahrer war erheblich alkoholisiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Mann gegen 22:45 Uhr die Gernsheimer Landstraße aus Richtung Riedstadt aus kommend in Fahrtrichtung der Ortsmitte des Stadtteils Dornheim. Hier kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überführ eine Leitplanke auf einer Länge von fünf Metern und kam schließlich an einer Hauswand zum Stehen. An dem Haus & dem Auto des 24-Jährigen entstand erheblicher Sachschaden. Durch den Aufprall wurde zudem noch ein weiteres, geparktes Fahrzeug durch umherfliegende Trümmerteile in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt dürfte der Schaden bei über 15.000 Euro liegen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen und zur Blutentnahme auf die Wache gebracht. Die Polizisten erstatteten Strafanzeige und stellten den Führerschein des Ertappten sicher.

