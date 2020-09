Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Alkoholisiert am Steuer

Polizei nimmt 39-Jährige vorläufig fest

Bischofsheim (ots)

Weil sie alkoholisiert mit dem Auto unterwegs war, muss sich eine 39-Jährige nach einer Verkehrskontrolle am frühen Sonntagmorgen (20.09.) in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 2 Uhr fiel die Frau aus Bischofsheim einer Polizeistreife im Bereich der Mainzer Straße auf weil sie deutlich zu langsam und in Schlangenlinien unterwegs war. Die Streifenbesatzung stoppte sie schließlich. Bei der anschließenden Kontrolle fiel den Beamten auf, dass die 39 Jahre alte Autofahrerin deutlich unter Alkoholeinfluss steht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille, was die vorläufige Festnahme zur Folge hatte. Zur Blutentnahme ging es anschließend auf die Wache. Hier stellten die Polizisten den Führerschein der Ertappten sicher und erstatteten Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell