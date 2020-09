Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Mauer mit Farbe beschmiert

Polizei ermittelt

Wer kann Hinweise geben?

Seeheim-Jugenheim (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (18.9.) und Samstag (19.9.) haben noch unbekannte Täter ihre Spuren an einer Mauer in der Alsbacher Straße hinterlassen und dabei einen Schaden von rund 500 Euro verursacht. Weil bei den Schmierereien auch ein spiegelverkehrtes Hakenkreuz gesprüht wurde, hat die Polizei neben dem Verdacht der Sachbeschädigung auch ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell