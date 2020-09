Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lampertheim-Hofheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lampertheim-Hofheim (ots)

Am Freitag (18.09.) kam es in der Zeit zwischen 7:05 und 13:35 Uhr im Wattenheimer Weg, in der Höhe des dortigen Bürgerhauses, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein geparkter, grauer Kia wurde von einem bisher unbekannten Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer 06206 / 9440-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Polizeistation Lampertheim-Viernheim

Florianstraße 2

68623 Lampertheim

SB: Mütsch, PK´ in



Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell