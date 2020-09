Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster, OT Breitefeld: Brandstiftung an mehreren Fahrzeugen - ca. 100.000EUR Schaden

Münster, OT Breitefeld (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (19./20.09.) gingen gegen 00:45 Uhr bei den Leitstellen des Rettungsdienstes und der Polizei mehrere Notrufe über brennende PKW auf einem Parkplatz neben einem Hotel ein. 35 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehren Münster und Altheim löschten den Brand von fünf Fahrzeugen. Drei weitere PKW wurden durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Es wurden keine Personen verletzt. Der entstandene Gesamtschaden dürfte nach ersten Feststellungen bei ca. 100.000EUR liegen. Die bisherigen Ermittlungen lassen auf eine Brandstiftung schließen. Sofortige intensive Fahndungsmaßnahmen führten noch nicht zu einer Ergreifung. Weitere Ermittlungen folgen. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang etwas aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dieburg unter 06071/9656-0 zu melden. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

