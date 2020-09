Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Kriminelle gehen leer aus

Polizei sucht Zeugen

Heppenheim (ots)

Ohne Beute flüchteten Kriminelle, die sich am Donnerstagnachmittag (17.9.) im Zeitraum zwischen 16 und 18 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Kettelerstraße Zutritt verschafften.

Ersten Erkenntnissen zufolge, gelangten die Unbekannten unter Gewaltanwendung durch ein Fenster ins Innere des Hauses. Dort durchwühlten sie mehrere Räume. Offenbar durch den Bewohner gestört, traten die Unbekannten ihre Flucht an und verließen das Haus ohne Beute. Dennoch hinterließen sie einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell