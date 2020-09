Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Fahrradcodierungstermin im Oktober

Voranmeldung ab sofort möglich

Griesheim (ots)

Die Polizei in Griesheim bietet am Samstag, den 31 Oktober 2020, einen Fahrradcodierungstermin für interessierte Radlerinnen und Radler an. Die Veranstaltung findet im Rathaus (Saal C / Eingang über Schillerstraße) statt. Damit lange Wartezeiten vermieden und die geltenden Hygienevorschriften eingehalten werden können, ist eine Voranmeldung zwingend notwendig. Diese kann ab sofort unter der Rufnummer 06155/838512 erfolgen. Dabei sollten die Daten zum Radbesitzer, Wohnort, Geburtsdatum, Typ und Farbe sowie die Rahmennummer des Fahrrades genannt werden.

Bei dem Termin ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen und auf die Abstandsregelungen zu achten. Zudem werden die Besitzer von Pedelecs und E-Bikes aufgefordert, den Schlüssel zum Akku des Zweirades mitzuführen, da in vielen Fällen eine Codierung nur nach Entfernen des Akkus möglich ist.

Die Beamten gravieren in den Rahmen des Rades eine individuelle Buchstaben-/Zahlenkombination. Im Falle eines Diebstahls kann dann ein Fahrrad bei einer Kontrolle durch die Polizei der Eigentümerin/dem Eigentümer zugeordnet werden. Zur Prävention kann das codierte Fahrrad mit einem entsprechenden Aufkleber versehen werden. Ein ausgefüllter Fahrradpass mit der Beschreibung von individuellen Merkmalen und der Fahrradrahmennummer kann im Falle des Diebstahls eine wertvolle Fahndungshilfe sein.

