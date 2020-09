Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Abwesenheit ausgenutzt

Kriminelle brechen in Einfamilienhaus ein

Mörfelden-Walldorf (ots)

Bislang noch unbekannte Täter haben vermutlich die Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt und sind in der Zeit von Donnerstagmorgen (17.09.) bis Donnerstagnacht in ein Einfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße eingedrungen. Kurz nach Mitternacht stellten die Bewohner Spuren der ungebetenen Gäste fest, die sich seit 9.30 Uhr am Morgen gewaltsam durch eine aufgehebelte Terrassentür Zutritt zu dem Anwesen verschafft hatten. Anschließend durchsuchten sie nach derzeitigen Erkenntnissen die Räumlichkeiten und durchwühlten Schubladen und Schränke. Mit ihrer Bargeld, einem Laptop, einer Spiegelreflexkamera sowie einem iPhone suchten die Kriminellen anschließend unerkannt das Weite. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

