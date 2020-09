Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Mit 1,86 Promille am Steuer

Streife nimmt 60-Jährige fest

Büttelborn (ots)

Eine Streife der Polizeistation Groß-Gerau hat am Donnerstagabend (17.09.) eine 60 Jahre alte Verkehrsteilnehmerin festgenommen und Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Gegen 18 Uhr stoppten die Beamtin und ihr Kollege die Büttelbornerin in der Mainzer Straße. Bei der anschließenden Kontrolle fiel den Einsatzkräften Alkoholgeruch in der Atemluft der Gestoppten auf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Zur Blutentnahme wurde die 60-Jährige auf die Wache gebracht, wo auch ihr Führerschein beschlagnahmt wurde. In dem eingeleiteten Verfahren muss sich die Ertappte jetzt strafrechtlich verantworten.

