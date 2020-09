Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: Werkzeuge und Arbeitsmaschinen aus Firmenwagen gestohlen

Polizei sucht Zeugen

Riedstadt (ots)

In der Zeit von Mittwochabend (16.09.) bis Donnerstagmorgen (17.09.) hatten es bislang noch unbekannte Täter auf einen Firmenwagen abgesehen. Das weiße Transportfahrzeug der Marke Opel war seit 19 Uhr am Vortag in der Kinzigstraße abgestellt. Gegen 7.45 Uhr am nächsten Morgen bemerkten Zeugen, dass sich Kriminelle Zutritt zu dem Fahrzeuginneren verschafft und zwei Bohrmaschinen, zwei elektrische Sägen und einen Werkzeugkoffer im Gesamtwert von circa 2.000 Euro entwendet hatten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kripo ist unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

