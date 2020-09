Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Kriminelle haben es auf Handtasche abgesehen

Dieburg (ots)

Auf eine in einem grauen Toyota Yaris zurückgelassene Handtasche hatten es Kriminelle am Donnerstagvormittag (17.9.) abgesehen. Das Auto geriet in der Zeit zwischen 10.45 Uhr und 11.20 Uhr in das Visier der noch Unbekannten. Zu dieser Tatzeit parkte das Fahrzeug auf dem Parkplatz des städtischen Friedhofes in der Groß-Umstädter-Straße. Um an die Handtasche zu gelangen, die auf dem Beifahrersitz lag, schlugen die Täter die Scheibe ein, schnappten sich ihre Beute und flüchteten. Sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, nimmt die Darmstädter Kripo unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell