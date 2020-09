Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Zeugen nach versuchtem Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Täter wirft mit Stein Scheibe ein

Bickenbach (ots)

Am Donnerstagmorgen (17.9.) in der Zeit zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr hat ein noch unbekannter Täter versucht, in ein Einfamilienhaus "Am Hintergraben" einzubrechen. Mit einem Stein hatte der Kriminelle die Scheibe der Terrassentür eingeschlagen und auf diesem Weg versucht, die Tür zu öffnen. Aus noch nicht bekannten Gründen ließ der ungebetene Besucher von seinem weiteren Vorgehen ab. Denkbar ist, dass er die Anwesenheit der Hausbesitzer bemerkte und hierauf flüchtete. Die Kriminalpolizei in Darmstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen in der Tatortnähe beobachten konnten, werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer 06151/9690, in Verbindung zu setzen.

