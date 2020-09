Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Besitzer eines sichergestellten Mountainbikes gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Die., 15.09., wurde durch Beamte der Polizeistation Walldorf im Rahmen eines Einsatzes am Bahnhof Walldorf ein Fahrrad zur Eigentumssicherung sichergestellt. Es handelt sich um ein mehrfarbiges Mountainbike (silber/blau/gelb) mit der Aufschrift "Extreme E85" und einem hellbraunen Ledersattel. Bisher hat sich der Eigentümer noch nicht gemeldet, er wird gebeten sich umgehend mit der Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060, in Verbindung zu setzen.

