POL-DA: Mossautal: Brand auf einem Pferdehof

Polizeipräsidium Südhessen

Mossautal (ots)

Am Donnerstag (17.09.) kam es gegen 22.00 Uhr zu einem Brand auf einem Pferdehof in der Hüttenthaler Straße im Ortsteil Güttersbach. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fing das Stroh in einer ungenutzten Pferdebox an zu brennen und griff auf die ebenfalls dort befindliche Sattelkammer über. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Menschen oder Tiere kamen nicht zu Schaden. Zur Brandursache können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei Erbach hat die Ermittlungen übernommen. Bei den Löscharbeiten waren die Feuerwehren Mossautal mit Ortsteilen und Erbach im Einsatz. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Erbach unter der Telefonnummer 06062-9530.

