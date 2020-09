Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Brand auf Baustelle

Groß-Gerau (ots)

Auf einer Baustelle in der Mainzer Straße brach am Mittwochabend (16.09.) aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand aus. Gegen 19.35 Uhr wurde ein aufmerksamer Zeuge auf den Brandgeruch aufmerksam. Die sofort alarmierte Feuerwehr aus Groß-Gerau war umgehend vor Ort und konnte das Feuer schnell löschen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte das am Dach befindlichen Baumaterial zu brennen angefangen haben. Der dabei entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das Kommissariat 10 der Groß-Gerauer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen (06142/696-0).

