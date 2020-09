Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Viernheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Viernheim (ots)

Am Mittwoch (16.09.) kam es gegen 09:20 Uhr in der Straße "An der Oberlück" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein silberfarbener Mercedes beschädigte beim Rangieren einen, in Höhe der Hausnummer 12, geparkten grauen Opel. Durch Zeugen konnte ein Teilkennzeichen von dem Mercedes abgelesen werden. Weitere Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer 06206 / 9440-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Polizeistation Lampertheim-Viernheim

Florianstraße 2

68623 Lampertheim

SB: Wendel, POK´ in



Telefon: 06206 / 9440-0

