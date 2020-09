Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Streit mit Folgen/ Polizei stellt bei Wohnungsdurchsuchng Schreckschusswaffe, Luftdruckgewehr und Betäubungsmittel sicher

Groß-Umstadt (ots)

Nachdem der Polizei am Mittwoch (16.9.) eine Bedrohung angezeigt wurde, die sich bereits am Montagabend (14.9.) im Adenauerring ereignet haben soll, hat die Kriminalpolizei in Darmstadt die weiteren Ermittlungen übernommen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand war der Konflikt zwischen zwei 32 und 37 Jahre alten Männern gegen 19.30 Uhr eskaliert, wobei der 32-jährige Beschuldigte nach Angaben von Zeugen eine Pistole gezückt und damit seinem Kontrahenten gedroht haben soll. Nach Erstattung der Anzeige wegen des Tatbestandes der Bedrohung, haben die Beamten des Kommissariats 10, am frühen Donnerstagmorgen (17.9.), eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Tatverdächtigen durchgeführt. Dabei stellten die Ermittler eine Schreckschusswaffe samt Platzpatronen, ein Luftdruckgewehr, ein Klappmesser sowie geringe Mengen Rauschgift sicher. Den 32-Jährigen erwarten nun neben des Verdachts der Bedrohung weitere Strafverfahren darunter auch der Verstoß gegen das Waffengesetz.

