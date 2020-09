Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Birkenau: 27-Jähriger geht auf Vater los

Polizeibeamter bei Festnahme verletzt

Birkenau (ots)

Im Rahmen eines Polizeieinsatzes am Mittwochnachmittag (13.09.) wurde ein Polizeibeamter bei einer Festnahme leicht verletzt. Gegen 13 Uhr wurde die Polizei in den Lärchenweg gerufen, nachdem ein 27-Jähriger auf seinen Vater losgegangen war. Laut ersten Erkenntnissen soll der Mann aus Birkenau im Rahmen eines verbalen Streits den Vater mit einem Stein leicht verletzt haben. Als ihn die alarmierte Polizeistreife festnehmen wollte, riss sich der 27 Jahre alte Tatverdächtige los und schlug einen Beamten. Dieser trug dabei ebenfalls Verletzungen davon, konnte seinen Dienst jedoch fortführen. Aufgrund des psychischen Zustandes des Festgenommenen wurde dieser in eine Klinik eingewiesen. Die Polizisten erstatteten Strafanzeige wegen des Verdachts des gefährlichen Körperverletzung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

