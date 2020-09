Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Joint rauchend auf dem Fahrrad unterwegs

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Ein 27-Jähriger muss sich nach seiner vorläufigen Festnahme am Mittwochmittag (16.09.) in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 13 Uhr fiel der Mann aus Rüsselsheim einer Polizeistreife in der Erzbergerstraße auf, wie er Joint rauchend auf seinem Fahrrad fuhr. Die Beamten hielten den 27 Jahre alten Radler im Bereich der Darmstädter Landstraße an und stellten den Joint sicher. Erwartungsgemäß verlief auch ein durchgeführter Drogentest positiv auf THC. Zur Blutentnahme musste der Ertappte die Polizisten auf die Wache begleiten, wo Anzeige erstattet wurde.

