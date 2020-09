Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Doppelt so schnell als erlaubt

Mörfelden-Walldorf (ots)

Einen Raser konnten Beamte der Polizeistation Mörfelden-Walldorf am Dienstagabend (15.09.2020) im Vitrolles Ring stoppen. Der Autofahrer war den Beamten bereits in der Rubensstraße aufgefallen. Als er im Vitrolles Ring in Richtung Walldorf dann mit beachtlichen 140 km/h bei erlaubten 70km/h unterwegs, kontrollierte die Streife den Fahrer. Neben einem Bußgeld und Punkten erwartet den 34-Jährigen auch ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Andrea Löb

Telefon: 06151/969-2418 o. Mobil: 0173/659 7598

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell