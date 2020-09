Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gorxheimertal

Unter-Flockenbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Gorxheimertal (ots)

Am Dienstagvormittag (15.09.2020) hatte eine Autofahrerin ihren weißen Kia Rio vor einer Arztpraxis in der Siedlungsstraße auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Gegen 10.55 Uhr konnten Zeugen beobachten, wie der Fahrer eines grauen Kleinwagens beim Wenden rückwärts gegen das geparkte Auto stieß und anschließend unerlaubt von der Unfallstelle wegfuhr. An dem geparkten Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300,- Euro. Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher nehmen die Beamten der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207 / 9405-0 entgegen.

Berichterstatter: Polizeioberkommissar Hering, Polizeistation Wald-Michelbach

