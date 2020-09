Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Gaststätte im Visier von Einbrechern

Griesheim (ots)

Ein noch unbekannter Täter hat am Mittwoch (16.9.) gegen 3 Uhr sein Unwesen am Stephans-Platz getrieben und sich über ein rückwärtiges Fenster gewaltsam Zugang in die Räume einer Gaststätte verschafft. Auf der Suche nach Beute wurde der Kriminelle fündig und ließ die Kellnergeldbörse mitgehen. Weil der akustische Alarm des Lokals auslöste, ergriff der Unbekannte die Flucht. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Griesheim ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06155/83850 sachdienliche Hinweise entgegen.

