Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Rennradfahrer flüchtet von der Unfallstelle - Zeugen gesucht

Erbach (ots)

Am Dienstag (15.09.) zwischen 12.45 und 13.15 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Rennradfahrer einen blauen Mitsubishi, der in der Neckarstraße am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Radfahrer muss hierbei gestürzt sein und mehrere Fahrzeuge haben angehalten um dem Verursacher zu helfen. Anschließend hat sich der Rennradfahrer jedoch unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. An dem geparkten Fahrzeug ist ein Schaden von 800 Euro entstanden. Die Ersthelfer bzw. Zeugen, die den Unfallhergang mitbekommen haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Erbach (06062/953-0) zu melden.

