Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Bürstadt:VW Golf in der Magnusstraße beschädigt/Zeugen gesucht

Bürstadt (ots)

Am Montag (14.09.), zwischen 08:00 h und 08:30 h beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer einen anthrazitfarbenen VW-Golf, der in der Magnusstraße am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Eine Zeugin wurde durch den Knall auf den Unfall aufmerksam. Sie konnte ein dunkelgraues Fahrzeug beobachten, das kurz nach der Unfallstelle anhielt. Eine Frau stieg aus, begutachtete ihr Fahrzeug und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle, obwohl die Zeugin sie zum Bleiben aufforderte. Am parkenden VW Golf entstand ein Sachschaden von mindestens 800 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

