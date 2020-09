Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Nach Attacke auf 15-Jährigen/23 Jahre alter Tatverdächtiger in Haft

Groß-Gerau (ots)

Nachdem ein Unbekannter am vergangenen Donnerstag (10.09.) einen 15-Jährigen attackiert hatte und anschließend dessen Mobiltelefon entwendete (wir haben berichtet), kann die Polizei nun einen raschen Fahndungserfolg vermelden.

Im Rahmen der Ermittlungen des für Straßenraub zuständigen Kriminalkommissariats K 35 in Rüsselsheim, ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 23 Jahre alten wohnsitzlosen Mann.

Einer Streife der Polizeistation Groß-Gerau fiel der Gesuchte am Montagmittag (14.09.), gegen 12.30 Uhr, in der Darmstädter Straße auf. Der 23-Jährige versuchte zwar noch zu Fuß zu flüchten, konnte aber anschließend gemeinsam mit weiteren hinzugezogenen Polizeistreifen vorläufig festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der Tatverdächtige, gegen den zudem noch weitere Strafverfahren anhängig sind, beim Amtsgericht in Groß-Gerau vorgeführt. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen den Mann. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4703802

