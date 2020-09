Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: "Falsche" Polizeibeamte erbeuten 20.000 Euro/Kriminalpolizei warnt erneut eindringlich vor Betrugsmasche

Rüsselsheim (ots)

Am Montag (14.09.), gegen 15.00, hat eine Seniorin aus der Friedhofstraße Unbekannten Goldmünzen und Geld im Wert von insgesamt rund 20.000 Euro übergeben. Die Frau legte die zuvor aus einem Bankschließfach geholten Münzen und Geld vor die Wohnungstür, wo alles von den Kriminellen "abgeholt" wurde.

Mit der Masche des "falschen Polizeibeamten" hatte die Seniorin zuvor wiederholt Anrufe von den unbekannten Tätern bekommen, die sich als Polizisten ausgaben. Man habe Einbrecher festgenommen, die es auch auf das Hab und Gut der Angerufenen abgesehen hätten, wurde die Frau unter Druck gesetzt. Im Rahmen der Telefongespräche suggerierten die Kriminellen der Frau, dass ihre Wertsachen nun nicht mehr sicher seien und sie daher alles zur Aufbewahrung der Polizei übergeben müsse.

Die Beamten des Betrugskommissariats K 23 in Rüsselsheim bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dieser Sache gemacht haben, oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Am Montag meldeten sich zudem weitere zahlreiche Bürgerinnen und Bürger aus Rüsselsheim bei der Polizei, die von ähnlichen Anrufen berichteten. Es kam in diesen Fällen aber nach gegenwärtigem Ermittlungsstand zu keiner weiteren Übergabe von Wertsachen an die Kriminellen.

In diesem Zusammenhang wird erneut vor dieser Masche gewarnt. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte nur aufgrund eines Anrufs! Die Polizei fragt sie am Telefon nie zu ihren finanziellen Hintergründen aus. Sollten Sie sich unsicher sein, dann beenden Sie das Telefonat sofort, legen den Hörer zunächst auf (wichtig!) und wählen Sie erst dann umgehend den Polizeinotruf 110.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell