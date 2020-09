Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Viernheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Viernheim (ots)

Am Samstag (12.09.) gegen 21:35 Uhr wurde ein, am linken Fahrbahnrand in der Weihgartenstraße 9, geparkter blauer Kia von einem bislang unbekannten weißen Smart im Bereich des rechten Außenspiegels touchiert. Durch Zeugen konnte ein Teilkennzeichen des Smart abgelesen werden. Weitere Zeugen, die den Unfallhergang ebenfalls beobachten konnten, werden gebeten sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer 06206 / 9440-0 in Verbindung zu setzen.

