Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Groß-Rohrheim: Radfahrerin stürzt kurz vor Unterführung - Zeugen gesucht

Groß-Rohrheim (ots)

Am Samstag (12.09.) um 17:12 Uhr kam es in der Kornstraße, kurz vor der Bahnunterführung, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde. Ein silberner Pkw hielt den nötigen Seitenabstand zu der, am rechten Fahrbahnrand fahrenden, Radfahrerin nicht ein; im Zuge dessen stüzte diese zu Boden. Die Radfahrerin wurde aufgrund ihrer multiplen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem silbernen Pkw machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer 06206 / 9440-0 zu melden.

