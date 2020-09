Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Zurückgelassene Handtasche im Auto lockt Diebe an

Groß-Umstadt (ots)

Eine im Auto zurückgelassene Handtasche hat am Montag (14.9.) im Ziegelwaldweg Diebe angelockt. Gegen 13.30 Uhr hebelten die Täter ein Fenster des Fahrzeuges auf und schnappten sich die im Beifahrerraum liegende Handtasche der Besitzerin. Bei dem Tatort handelt es sich um den Parkplatz am Waldfriedhof. Der von den Tätern verursachte Schaden, inklusive dem Wert der Beute, wird derzeit auf mindestens 4000 Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Dieburg, unter der Rufnummer 06071/96560, zu melden.

