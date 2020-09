Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Zwei Diebe entwenden Pakete aus Paketshop

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Nach dem Diebstahl von zwei Postpaketen in der Heidelberger Landstraße, nahe Ecke Ringstraße, hat die Polizei in Pfungstadt die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den zwei noch unbekannten Tätern geben können.

Gegen 11.30 Uhr hatte das Duo den dortigen Kiosk betreten und war arbeitsteilig vorgegangen. Während einer der jungen Männer den Mitarbeiter des Paketshops in ein Gespräch verwickelte, schnappte sich sein Komplize zwei Pakete. Im Anschluss flüchteten beide. Einer der Flüchtenden wurde als etwa 17 Jahre alt, etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß und von dicker Statur beschrieben. Er hatte eine dunkle Haut und war zum Tatzeitpunkt mit einer hellgrauen Hose sowie schwarzen Turnschuhen der Marke "Nike" bekleidet. Sein Komplize wurde auf 16 bis 17 Jahre geschätzt, bei einer Körpergröße von etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter. Er hatte eine schlanke Statur und war mit einer weißen "Nike"-Kapuzenjacke sowie einer dunkelblauen, langen Sporthose bekleidet. Er führte eine schwarze Umhängetasche mit sich und trug eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Sachdienliches beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Dezentralen Ermittlungsgruppe in Pfungstadt, in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06157/95090).

