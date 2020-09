Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Dieb schnappt sich Geldbörse aus Porsche

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Ein noch unbekannter Täter hatte am Montagmorgen (14.9.) in der Friedberger Straße, nahe Ecke Rhönring, offenbar nichts Gutes im Sinn, als er sich dort zu einem geparkten Porsche Cayenne Zugang verschaffte und nach Wertgegenständen Ausschau hielt. Bei seinem Vorgehen wurde er von einer Zeugin gegen 9.30 Uhr beobachtet, die den Unbekannten kurzerhand ansprach und ihn damit in die Flucht schlug. Zuvor hatte sich der Kriminelle noch die Geldbörse des Autoinhabers geschnappt. Der etwa 45 Jahre alte Flüchtende führte ein Mountainbike mit sich. Zum Tatzeitpunkt war er mit einem grünlichen Kapuzenpullover und einer Jeanshose bekleidet. Zudem trug er eine Kappe auf dem Kopf. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt hat den Fall übernommen und ein Verfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell