Höchst (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag (13.9.) und Montagmittag (14.9.) beschmierten Unbekannte mehrere Wände und Fenster von Schulen in der Bismarck- und Pestalozzistraße mit Farbe.

Nach derzeitigem Kenntnisstand besprühten sie die Wand einer Sporthalle in der Bismarckstraße mit Farbe. Spuren von schwarzer Farbe hinterließen die Vandalen auch an mehreren Gebäudeteilen einer Schule in der Pestalozzistraße.

Ersten vorsichtigen Schätzungen zufolge, entstand hierbei ein Schaden von rund 1500 Euro. Ob die Taten im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen polizeilicher Ermittlungen geprüft werden.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Höchst ist mit den Fällen betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06163/9410 zu erreichen.

