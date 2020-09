Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallflucht

Bad König/Etzen-Gesäß (ots)

Am Montag (14.09.) gegen 13.50 Uhr befuhr eine 19-jährige Erbacherin mit ihrem Ford Fiesta die Erbacher Straße in Fahrtrichtung Michelstadt. Diese musste verkehrsbedingt an der Ampel in Höhe der Einmündung zur Brombachtaler Straße anhalten.

Der Fahrer des hinter ihr fahrenden silberfarbenen Ford Focus Kombi mit Erbacher Kennzeichen bemerkte nach bisherigem Kenntnisstand das Abbremsen seiner Vorderfrau zu spät und fuhr infolgedessen auf deren Fahrzeugheck auf. Am Fahrzeug der 19-jährigen Erbacherin entstand Sachschaden von etwa 250,00EUR.

Der Führer des Ford Focus setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Erbach unter der 06062 / 953-0 in Verbindung zu setzen.

