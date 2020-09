Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Zwei Autoaufbrüche in Tiefgarage

Kelsterbach (ots)

Zwei in einer Tiefgarage im Mainblick abgestellte Renault und Opel, gerieten in der Nacht zum Montag (14.09.) in das Visier von Kriminellen.

Die Unbekannten schlugen jeweils Scheiben der Fahrzeuge ein und entwendeten aus einem der Autos lediglich eine Brille. Der entstandene Schaden beträgt insgesamt rund 800 Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

