Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Einbrecher von Bewohner überrascht

Groß-Gerau (ots)

Ein Wohnhaus in der Mainzer Landstraße geriet am Samstag (12.09.), gegen 10.25 Uhr, in das Visier von zwei Kriminellen. Die Täter hebelten zunächst die Eingangstür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Hierbei stießen sie offenbar zu ihrer Überraschung auf den Bewohner des Hauses und traten daraufhin sofort den Rückzug an. Gestohlen wurde nichts.

Das kriminelle Duo flüchtete anschließend in die Donaustraße, wo sie in ein Auto stiegen und davonfuhren. Bei dem Fahrzeug soll es sich laut Zeugen um einen schwarzen Honda mit ausländischem Kennzeichen gehandelt haben. Die Flüchtigen waren dunkel gekleidet und trugen Mundschutz.

Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief ergebnislos. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell