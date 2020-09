Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Von Flasche an Kopf getroffen und getreten/Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein 32 Jahre alter Mann wurde am Samstagabend (12.09.), gegen 20.45 Uhr, am Tizianplatz aus einer Gruppe von 5 bis 8 Personen heraus mit einer gefüllten Kunstoffflasche beworfen und am Kopf getroffen. Er fiel daraufhin zu Boden und verlor offenbar auch kurz das Bewusstsein. Anschließend soll der 32-Jährige nach Angaben von Zeugen zudem am Boden liegend nochmals getreten worden sein. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Bei einem der Tatverdächtigen könnte es sich nach derzeitigem Kenntnissstand um einen 37 Jahre alten Mann aus Mörfelden-Walldorf handeln. Die Ermittlungen dauern an.

Die Beamten der Polizeistation Mörfelden-Walldorf haben den Fall übernommen und bitten weitere Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06105/4006-0.

