Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim/Mühltal: Motorradkontrollen der Polizei/Ordnungshüter ziehen zu laute Maschine aus dem Verkehr

Seeheim-Jugenheim/Mühltal (ots)

Am Freitagnachmittag (11.09.), in der Zeit zwischen 15.30 und 18.30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeistation Pfungstadt, unterstützt von Kollegen der Hessischen Bereitschaftspolizei, auf der Landesstraße 3098 bei Ober-Beerbach, in Richtung Schmal-Beerbach, sowie auf der Bundesstraße 426, in Höhe "Felsnase", insgesamt 85 Motorradfahrer.

Die allermeisten Motorradfreunde mussten nicht beanstandet werden. In sieben Fällen stellten die Polizisten kleinere Mängel fest. Für einen 37 Jahre alten Motorradfahrer aus dem Kreis Groß-Gerau endete die Fahrt allerdings an der Kontrollstelle. An der Maschine wurde der DB-Killer ausgebaut, weshalb der Auspuff zu laut war. Zudem wurden Mängel an der Rennverkleidung, der Bremse, an der Lenkung sowie der Beleuchtung festgestellt. Die Maschine wurde abgeschleppt und wird nun von einem amtlichen Sachverständigen genauer unter die Lupe genommen.

Den 37-Jährigen erwartet nun ein Bußgeldverfahren sowie unter anderem die Kosten für die Abschleppung und das Gutachten.

