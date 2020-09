Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Kriminelle erbeuten Münzgeld

Zeugen nach Einbruch in Mehrfamilienhaus gesucht

Lorsch (ots)

Unter Einwirkung von Gewalt gelangten Unbekannte am Freitagmittag (11.9.), im Zeitraum zwischen 15.45 und 19 Uhr, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße. Hieraus entwendeten sie ein Behältnis mit mehreren Hundert Euro an Münzgeld. Im Anschluss flüchteten die Kriminellen unerkannt. Sachdienliche Hinweise werden an die Ermittler des Kriminalkommissariats 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 erbeten.

