Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Supermarkt

Umfang der Beute abschließend noch nicht bekannt

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Ein Supermarkt am Mathildenplatz ist in der Nacht zum Sonntag (12.-13.9.) in das Visier von Kriminellen geraten. Zeugen hatten am frühen Sonntagmorgen, gegen 3.30 Uhr, die Polizei informiert, nachdem ihnen die zerstörten Scheiben des Geschäfts aufgefallen waren. Mit einem Stein hatten die ungebetenen Besucher mutmaßlich die Schaufensterscheibe zerstört und sich dann im Verkaufsraum auf die Suche nach Beute begeben. Ob und in welchem Umfang die Einbrecher fündig wurden ist abschließend noch nicht bekannt. Der durch die Zerstörung der Fensterscheibe verursachte Schaden wird aktuell auf mindestens 1300 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ermittelt wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise zu den Tätern entgegen.

