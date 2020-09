Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Offenes Autofenster lockt Diebe an

Seeheim-Jugenheim (ots)

Ein offenstehendes Autofenster in der Alexanderstraße hat am Samstag (12.9.) Diebe angelockt. Gegen 2.30 Uhr war ein dort parkender schwarzer Seat Ibiza ins Visier der Täter geraten, die kurzerhand den Fensterspalt nutzten und sich das mobile Navigationsgerät aus dem Innenraum schnappten. Mit ihrer Beute traten sie die Flucht an. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06157/95090 entgegen.

