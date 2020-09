Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Trickdiebe im Fastfood Restaurant

Wer kann Hinweise geben?

Pfungstadt (ots)

Ein noch unbekannter Täter hat am Samstag (12.9.) sein Unwesen in einem Fastfood Restaurant in der Eschollbrücker Straße getrieben. Kurz vor 15 Uhr hatte der Unbekannte dort zwei junge Frauen angesprochen und mit einem Zetteltrick, das Mobiltelefon einer 15-jährigen Pfungstädterin erbeutet. Zuvor hatte er den Besucherinnen des Restaurants einen Zettel über den Tisch gereicht, auf dem das Telefon lag. Offenbar hatte der Täter diese Handlung als Ablenkung genutzt um an seine Beute zu gelangen. Nachdem der Kriminelle das Lokal verlassen hatte, bemerkte die Pfungstädterin den Diebstahl. Eine detaillierte Personenbeschreibung des Trickdiebes liegt derzeit nicht vor. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Pfungstadt Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Unter der Rufnummer 06157/95090 sind die Ermittler zu erreichen.

