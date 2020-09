Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal, Nieder-Beerbach, Ludwig-Bauer-Straße: Flucht vor Polizei schnell beendet

Mühltal, Nieder-Beerbach (ots)

Am Sonntagnachmittag (13.09.) kurz nach 17:30 Uhr wurde hiesiger Leitstelle mitgeteilt, dass der Täter einer Häuslichen Gewalt wieder zum Haus und seiner Lebensgefährtin zurückgekehrt sei und herumschreien würde. Die zugrundeliegende Tat hatte sich heute gegen Mittag ereignet. Bei der polizeilichen Aufnahme hatte er sich da bereits entfernt. Als die Streife nun ankam, fuhr ihr der von vorangegangenen Einsätzen bekannte Täter mit seinem PKW entgegen und bog ab, um sich einer Kontrolle zu entziehen. Dort traf er allerdings auf die zweite Streife. Deren Anhaltezeichen in der Hintergasse missachtete er und fuhr trotz Platzmangels seitlich am stehenden Streifenwagen vorbei. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen über die gesamte Fahrzeugseite ein deutlicher Schaden. Seine weitere Flucht konnte kurz darauf in der Ludwig-Bauer-Straße, in die er erneut eingefahren war, durch das Blockieren der Fahrbahn durch die andere Streife gestoppt werden. Der Täter wurde festgenommen. Ihn erwartet nun neben der Anzeige wegen Häuslicher Gewalt auch noch eine weitere wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

