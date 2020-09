Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: ++Korrekturmeldung++ zu Schwimmer im Rhein vermisst

Gernsheim (ots)

Aufgrund von Verständigungsproblemen mit den beteiligten Personen, bei welchen es sich um pakistanische Staatsangehörige handelt, kam es zu nicht unerheblichen Fehlinterpretationen bei der Sachverhaltsschilderung. Nach aktuellem Erkenntnisstand begaben sich die Personen auf Rheinland-Pfälzer Seite des Rheins in Höhe Eich bis zu den Knien in das Wasser. Der leider immer noch vermisste 20 Jahre alte Mann, ebenfalls pakistanischer Staatsangehöriger, ging etwas weiter in das Wasser hinein und schließlich unter. Die drei verbliebenen Männer bezeichnen sich selbst wie auch die vermisste Person als "wenig gute Schwimmer".

Die Suchmaßnahmen dauern aktuell noch an.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

