POL-GG: Verkehrsunfall/Trunkenheitsfahrt

Am Samstag, den 12.09.2020 befuhr gegen 23:50 Uhr ein 46 Jahre alter Biebesheimer die Wormser Straße in 64579 Gernsheim in Richtung Biebesheim am Rhein. In Höhe der Hausnummer 4 kam der 46-jährige Mann mit seinem Pkw, nach derzeitigem Ermittlungsstand, in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einer 21-jährigen Gernsheimerin, welche mit ihrem Pkw entgegenkam.

Durch den Aufprall wurden beide Personen verletzt und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Bei dem 46-jährigen Fahrer wurde dort eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt, da ein Atemalkoholtest an der Unfallstelle einen Wert von 2,13 Promille ergab.

