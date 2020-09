Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugin nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Groß-Gerau (ots)

Unfallzeit: Donnerstag, 10.09.2020, 15:15 Uhr Unfallort: 64521 Groß-Gerau, Darmstädter Straße 58

Der Geschädigte hatte seinen schwarzen Opel Astra-Kombi am rechten Fahrbahnrand in Richtung Markplatz geparkt. Er selbst saß auf dem Beifahrersitz. Um 15:15 Uhr touchierte ein vorbeifahrender Pkw den geparkten Astra, dabei wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Geschädigte konnte nur erkennen, dass es sich um ein weißes Fahrzeug handelte. Der Verursacher setzte seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Eine Passatin konnte den Verkehrsunfall beobachten, sie wendete sich an den Geschädigten und nannte ihm das Kennzeichen des flüchtigen Pkw. Leider wurden die Personalien der Zeugin nicht festgehalten. Die Polizei bittet darum, dass sich die Zeugin meldet.

