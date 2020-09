Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Freitag, den 11.09.2020 zwischen 07:00 und 16:00 Uhr in der Kolpingstraße Ecke Friedensstraße in Kelsterbach. Hier beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren ein - höchst wahrscheinlich - weißes Fahrzeug, den am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten silbernen Mercedes mit dem amtlichen deutschen Kennzeichen GG-ST 2211 an der vorderen linken Fahrzeugseite. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- EUR. Hinweise bitte an die Polizeistation Kelsterbach unter 06107/7198-0.

