Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfall L 3120 Juhöhe - Heppenheim

Heppenheim (ots)

Am Freitag, den 11.09.2020, gegen 15:24 Uhr, verunfallte ein Motorradfahrer ohne Fremdeinwirkungen auf der Landstraße 3120, Gemarkung Heppenheim. Der 24-jährige Fahrer aus Weinheim befuhr die Strecke von der Juhöhe in Richtung Heppenheim und kam in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch den darauffolgenden Sturz erlitt das geführte Kraftrad der Marke Kawasaki einen Totalschaden. Der Rettungshubschrauber verbrachte den schwer Verletzten in die Unfallklinik nach Ludwigshafen. Eine Lebensgefahr würde nach Erstangaben der Rettungskräfte vor Ort nicht bestehen.

