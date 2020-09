Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis/ Bürstadt: Fahrraddieben keine Chance geben - Polizei lädt zu Fahrradcodierungen ein

Biblis/ Bürstadt (ots)

Die Polizei aus Lampertheim lädt interessierte Fahrradbesitzer zu zwei kostenlosen Fahrradcodierungen im Herbst ein. Die Aktionen finden im Rahmen des Stadtradelns in Biblis und Bürstadt statt.

Der erste Termin ist am Samstag 26.09.2020 zwischen 9 Uhr und 13 Uhr am Rathaus in Biblis in der Darmstädter Str. 25. Der zweite Termin findet am Freitag, den 02.10.2020 zwischen 14 Uhr und 18 Uhr am Rathaus in Bürstadt statt.

Da die Termine begehrt und erfahrungsgemäß schnell ausgebucht sind, bittet die Polizei in Lampertheim um vorherige Anmeldung. Diese werden ab Donnerstag, den 17. September, unter der Rufnummer 06206/9440-101 entgegengenommen.

Wichtige Hinweise: - Die Veranstaltungen finden unter der Einhaltung der aktuellen Hygienemaßnahmen statt (Mund-/ Nasenschutz, Abstand) - Für die Codierung ist ein Identifikations-Dokument sowie ein Eigentumsnachweis für das Rad erforderlich. - Bei E-Bikes oder Pedelecs den Batterie-Schlüssel bitte nicht vergessen. - Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet.

